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ANTALYA Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor

Demreli çiftçi üretmeye devam ediyorTÜRKİYE'nin turfanda örtü altı seracılık merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde üreticiler, gece gündüz demeden üretime devam ediyor.

17.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:22
Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor
TÜRKİYE'nin turfanda örtü altı seracılık merkezlerinden Antalya 'nın Demre ilçesinde üreticiler, gece gündüz demeden üretime devam ediyor.
Demre'de özellikle turfanda salkım domates ve 20'nin üstünde biber çeşidi üretiliyor. Demreli üretici, bu sıkıntılı günlerde her türlü hijyenik tedbiri alarak çalışmaya devam ediyor. Demre'de örtü altı üretim yapılan 16 bin dekar kapalı sera alanı yer alıyor. Bu seraların 8 bin 200 dönümünde 20'nin üstünde biber türü, 7 bin dönümünde salkım, kokteyl, tekli gibi domates, geri kalanında da salatalık, kabak, patlıcan ve muz üretiliyor. Üretilen biberlerin başında Demre sivrisi, kapya, dolmalık çeşitleri geliyor. Demre'de üretilen biber ve salkım domates başta olmak üzere birçok çeşit başta Rusya, Batı Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.
'SERA BAKIMI, BEBEK BAKIMI GİBİ'
Üretici Mehtap Satı, her gün bu seraya girmek zorunda olduklarını belirterek, "Seranın bakımı, bir bebeğin bakımına benzer. Bir gün ihmal ederseniz hasta olup, hasat gecikebilir. Tüm hijyenik tedbirlerimizi alıp, seramıza her gün girmek zorundayız. Rahatlıkla tüm vatandaşlarımız, ürünlerimizi tüketebilir" dedi.
Üretici Şakir Avcı, bu zor günlerde çiftçiler olarak tüm hijyen tedbirlerini alıp üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Biz çiftçiler her gün bu işi yapmak zorundayız. Demreli üreticiler olarak halkımıza sağlıklı gıda üretmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ürünlerimizi tüketebilir. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bizim için evde kalın" diye konuştu.
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Üreticilerimiz zor günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda sağlıklı gıda üretmeye devam ediyor. Tüketicilerimizin sağlıklı ürün ve tedarik konusunda hiçbir şüphesi olmasın. Onlar evde kalsın. Biz sağlıklı ürün üretmeye devam edelim" dedi. ANTALYA Demreli çiftçi üretmeye devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Demreli, Demre, Güncel
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