Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Demreli çocuklar 23 Nisan için söyledi

Demreli çocuklar 23 Nisan için söylediANTALYA'nın Demre ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çocuklar söyledikleri şarkıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:02
Demreli çocuklar 23 Nisan için söyledi
ANTALYA'nın Demre ilçesinde hazırlanan proje kapsamında çocuklar söyledikleri şarkıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Demre Kaymakamlığı ve Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Demreli Çocuklar 23 Nisan için söylüyor' projesi gerçekleştirildi. Projeyle koronavirüs salgını nedeniyle bayramı meydanlarda kutlayamayan çocuklar için bayram çoşkusu yaşatıldı. Emekli müzik öğretmeni Mustafa Akyüzlüer ve müzik öğretmeni Fatih Evsen'in hazırladığı projede, 35 öğretmen, öğrenci ve veli görev aldı. Projede, Mustafa Akyüzlüer'in yazdığı ve bestelediği 'Mutlu Çocuklar' şarkısı seslendirildi. Şarkının sözleri ve bestesi sosyal medya yolu ile çocuklara, öğretmen ve velilere gönderildi. Şarkıyı çalışanlar kendileri çekim yaparak, müzik öğretmeni Fatih Evsen'e gönderdi. Fatih Evsen tarafından şarkının montajı yapılarak, sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlayan çocukların mutluluğu anlatılırken, Çiğdem Akyüzlüer de şarkıyı işaret diliyle söyledi.
ŞARKININ SÖZLERİ
Bahar gelir her sene,
Bu bahar başka bahar,
Yüzyıl oldu bu sene,
Çocuklar çok mutlular.
Varlığından güç aldık,
Sayende hep yüceldik,
Umut güven kazandık,
Sevgili Atam
Mutlu çocuklar,
Özgür çocuklar,
Sanatla yoğrulurlar,
Bilimin ışığında
Sonsuza kadar ANTALYA Demreli çocuklar 23 Nisan için söyledi

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Demreli, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
23 Nisan’da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haberler
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Haberler››Güncel››ANTALYA Demreli çocuklar 23 Nisan için söyledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Otomobil, jandarma aracına çarptı: 3'ü asker, 7 yaralı - Haber 18:09: Bayburt'ta 23 Nisan coşkusu evlere taşındı - Haber 18:09: Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Yağız, temsili başkan oldu - Haber 18:09: Ankaralı sanatçılardan Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret - Haber 18:09: Klasik araçlar Melikgazi'de 23 Nisan'ı kutladı - Haber 17:53: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı - Haber 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber