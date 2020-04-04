Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim

Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetimKARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı.

04.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:27
Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim
KARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya 'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi.
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
ANTALYA Deniz polisinden ’karakolbot’ ile denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:55: Diyarbakır'da feci kaza: 4 yaralı - Haber 18:54: Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:54: İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri - Haber 18:54: Senegal'in bağımsızlığının 60. yılı Kovid-19 salgını gölgesinde kutlandı - Haber 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber