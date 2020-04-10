ANTALYA Denizciler sorunlara çözüm arıyor

Denizciler sorunlara çözüm arıyor

ANTALYA Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, deniz turizminin bittiğini belirterek, "Tekne bağlama, tamir bakım, atma-çekme, liman ücret ödemelerinin ötelenmesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle denizcilik sektöründe de sıkıntılar yaşanıyor. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Acil Eylem Planı'na ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu konuda tedbirler alınmaz ise denizde kimseyi bulamayacaklarını öne sürdü.

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Antalya'ya 3 milyon TL gönderdiğini hatırlatan İzzet Ünlü, "3 devlet bankası bu fonu dağıtırken önceliği kendi müşterilerine vereceklerdir. Yeni ödeme gelirse ihtiyacı olan esnaflara da verileceği ifade ediliyor. Gelen 3 Milyon TL'nin bir havuzda eşit olarak esnaflara dağıtılmasını istiyoruz" dedi.

Denizcilerin karantinaya alışık olduğunu sözlerine ekleyen İzzet Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizcilik sektörü zor günler geçiriyor. Biz denizciler sabırlıyızdır, fedakarızdır ve denizde karantinaya alışık bir yapıya sahibiz. Biz karantinaya alışığız ama ekonomik sıkıntıları ötelemezseniz bu işi yapacak kimseyi bir daha zor bulursunuz."

Ağustos ayında denizcilik sektörünün zirve yaptığını sözlerine ekleyen Ünlü, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki 3 aylık süreçte, borçların ötelenmesi, yatçıların kestiği faturaların yüzde 18 KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi, liman bağlama ücretlerinin indirilmesi, atma-çekme sürelerinin yaygın bir şekilde devam edip sürekliliğin arz edilmesi, yat limanı, balıkçı barınağı ve marinadaki tekneci arkadaşlara maddi destek sağlanması gerekiyor. Ayrıca, 65 yaş üstü tekneci olup mağdur durumda olan arkadaşlarımız var. Yat limanındaki tekneciler bakım yapıp müşteri bekliyor. Turizm denizde bitik vaziyette. Denize çıkamıyorlar. Bunun tedbirlerinin alınması gerekiyor. Ayrıca balıkçıların tekne sigortaları var. Bunların ötelenmesini, oranların da indirilmesini istiyoruz."

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ise devletten marinalar ve balıkçı barınağındaki ticaret ve günübirlik teknelerin kira sürelerinin uzatılmasını istediklerini istedi. Çetin ayrıca, kobilere çıkan kredinin ayrım yapılmadan herkese verilmesini istediklerini ifade ederek, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a bu konu ve daha birçok sorunla ilgili olarak 9 şube başkanının çözüm odaklı öneriler sunduğunu söyledi.