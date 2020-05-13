ANTALYA Denize gidebilmek için polise pamuk şeker teklif etti

Denize gidebilmek için polise pamuk şeker teklif ettiANTALYA'da, kısıtlamanın kaldırılmasıyla 4 saati sokakta geçiren 2,5 yaşındaki Zeynep, sohbet ettiği polis memuruna, deniz kenarına gitmesine izin verirse 10,5 pamuk şekeri alacağı sözünü verdi.

13.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:56
Denize gidebilmek için polise pamuk şeker teklif etti
ANTALYA'da, kısıtlamanın kaldırılmasıyla 4 saati sokakta geçiren 2,5 yaşındaki Zeynep, sohbet ettiği polis memuruna, deniz kenarına gitmesine izin verirse 10,5 pamuk şekeri alacağı sözünü verdi. Polis ile Zeynep'in diyaloğu tebessüm ettirdi.
Antalya'da 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçelere akın etti. Ailesi ile güneşli havanın keyfini çıkaran 2,5 yaşındaki Zeynep, 50 metre uzaklıktaki deniz kenarına gidebilmek için polisten izin istedi. Polisin yasak olduğunu söylemesi üzerine Zeynep, eğer izin verirse 10,5 tane pamuk şekeri vereceğini söyledi. Ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülenen küçük Zeynep ile polisin diyaloğu, gülümsetti. Bir süre polisle sohbet eden Zeynep, iznin bitmesine dakikalar kala ailesi ile evlerinin yolunu tuttu. Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa sürede 15 bin kişi tarafından izlendi. ANTALYA Denize gidebilmek için polise pamuk şeker teklif etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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