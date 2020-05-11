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ANTALYA 'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam etti

'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam ettiAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları bugün de devam etti.

11.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:04
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam etti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları bugün de devam etti.
Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican'dan, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı. Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, kumsalda kıyafetleri bulunan doktor Orhan Bican'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.
Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi bugün Kahyalar sahilindeki kayalık bölgede çalışma başlattı. Denizdeki akıntının Alanya yönünde olması nedeniyle arama çalışmaları bu yönünde devam etti. Arama çalışmalarında şu ana kadar Orhan Bican'ın izine rastlanamadı. ANTALYA ’Denize gireceğim’ deyip kaybolan doktoru arama çalışmaları devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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