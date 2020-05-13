ANTALYA 'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 6 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı.

13.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:55
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 6 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı.
Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, geçen hafta perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrıldı. Bican'dan bir daha haber alınamadı. Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı. Orhan Bican'ın kıyafetlerinin bulunduğu Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, bugün bir balıkçı teknesindekiler, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta hareketsiz duran bir cisim olduğunu fark etti. Teknedekiler yaklaştıklarında bunun bir erkek cesedi olduğunu anlayınca durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye denizden Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, karadan da polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı yönlendirildi. Ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerine çağrılan kayıp doktor Orhan Bican'ın babası Ferruh Bican, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Olay yerine gelen savcı da inceleme yaptı. Oğlunu teşhis ettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Ferruh Bican, cesedin yanındaki bir kayanın üzerine oturup, sessizce denizi izledi. Ceset daha sonra otopsi için morga götürüldü. ANTALYA ’Denize gireceğim’ deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Alanya, Anne, Güncel, Haber

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