Haber, Son Dakika, Haberler

ANTALYA 'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor

'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican (36) için arama çalışması başlatıldı.

09.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:28
'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican (36) için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bican'ın izine henüz rastlanamadı.
Doktor Orhan Bican, 2 gün önce anne ve babasına 'denize gireceğim' diyerek evden ayrıldı. Uzun süre eve dönemeyen Orhan Bican için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları Orhan Bican'ın denize gireceğini söylediği Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı Kızılin mevkiinde başlatıldı. Bican'ın elbiseleri burada yapılan aramada sahil kenarında bulundu. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Bircan'ın elbiselerinin bulunduğu noktadan arama tarama faaliyetleri başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalış timi de aramalara destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında Orhan Bican'ın izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Orhan Bican'ın bir süre önce Gazipaşa Havalimanı'ndaki doktorluk görevinden ayrıldığı, eşinden de kısa süre önce boşandığı öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
ANTALYA ’Denize gireceğim’ diyerek kaybolan doktor aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gazipaşa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
New York’ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü Haber
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kanal D’den istifa eden Buket Aydın’ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Haber
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Diyarbakır’da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Haber
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izin alarak Gala Caldirola’yı İstanbul’a getiren Emre Belözoğlu, Isla’nın evliliğini kurtardı Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Haber
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Haberler››Güncel››ANTALYA 'Denize gireceğim' diyerek kaybolan doktor aranıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:46: Danimarka'daki cami yangınında "kundaklama" şüphesi - Haber 22:42: Antalya'da denize yüzmeye giden doktor kayboldu - Haber 22:40: Başkan Posbıyık, Anneler Gününü kutladı - Haber 22:39: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı - Haber 22:36: Afyonkarahisar'da kamyonet devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haber 21:15: Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek - Haberler 21:04: Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler