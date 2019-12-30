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Antalya depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu

ANTALYA'da hurda ve tamir edilmeyi bekleyen otomobillerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

30.12.2019 02:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 02:02
ANTALYA'da hurda ve tamir edilmeyi bekleyen otomobillerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın 2 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, onlarca araç kül oldu.
Olay, gece yarısı ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi arkasında bulunan hurda ve tamir edilecek otomobillerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun dört bir tarafından söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada depo içerisinde bulunan araçların lastikleri ve boya malzemeleri patlamaya başladı. Yoğun dumanın bulunduğu bölgede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevlerin deponun yanında bulunan hurda araçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, müdahale edebilmek için deponun bir bölümünü kapatan demirleri kesti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Depoda bulunan hurda ve tamir edilmeyi bekleyen onlarca araç kül oldu. ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu

İtfaiye, Akdeniz, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


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