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Antalya deri ve kürk moda fuarı defileyle başladı

Deri ve Kürk Moda Fuarı defileyle başladıAntalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nın açılışında podyuma çıkan 32 manken, 14 ülkeden 61 farklı markanın ürünlerini tanıttı.

05.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:00
Deri ve Kürk Fuarı defileyle başladı
'nın ilçesinde düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nın açılışında podyuma çıkan 32 manken, 14 ülkeden 61 farklı markanın ürünlerini tanıttı.
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen fuarda, yaklaşık 14 ülkeden 61 firma yer aldı. Türk deri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuarı binden fazla insan izlerken, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Finlandiya, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan misafirler ağırlandı.
Fuar kapsamında Pınar Tartan, Ecem Çırpan ve Gizem Kayalı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 32 manken, yaklaşık 1.5 saat süren defilede ürünleri izleyicilere sundu. Defile sonunda mankenler konfeti yağmuru eşliğinde podyuma çıktı. Defile izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
7 Aralık'ta sona erecek fuara ilişkin gazetecilere açıklama yapan TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, fuarın 3'üncü kez kapılarını açtığını söyledi. Gürkan Gözmen, 1200 civarında yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluştuk. Tamamen dış piyasaya yönelik 50 milyon dolara yakın ihracat bağlantısıyla sunulan ürünler gün boyunca sergilendi ve çok yoğun ilgi gördü. Son yıllarda deriye olan ilgi biraz azaldı, çevrecilerin deriye bakış açıları farklılık gösteriyor. Aslında bizim kullandığımız ürünlerin tamamı atık ürünlerden yapılan ve ikinci dönüşüm dediğimiz değerlendirme tarzında ürünler. Bu ürünlerden muhteşem kıyafetler sunarak kadın ve erkeklerin dış giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz dedi.
Antalya deri ve kürk moda fuarı defileyle başladı

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Kaynak: DHA


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