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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fonikler Köyü"nü sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tek perdelik çocuk oyunu "Fonikler Köyü"nü sanatseverlerin beğenisine sundu.

07.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:32Antalya Devlet Opera ve Balesi
Devlet Opera ve Balesi (DOB) tek perdelik çocuk oyunu "Fonikler Köyü"nü sanatseverlerin beğenisine sundu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izlenime sunulan eserin müzik düzenlemelerini, metnini ve anlatımını Tolga Taviş yaptı.
Oyunun orkestrasında, kemanda Nigida Kamilova Skovdahl, Elvan Şekercioğlu ve Koray Önel, viyolada Ziya Güçkan ve Ezgi Dursun, viyolonselde Veronika Yeliz Efe ve Pınar Cumbul, kontrabasta Işık Kadir Seven, flütte Petya Vasilev, obuada Taner Demir, klarnette Tolga Özdemir, fagotta Zeynep Gülin Demir, kornoda Volkan Kartal, trompette Ceyhun Haydaroğlu, trombonda Ertan Keser, tubada Ercan Ersoy, timpanide Erman Ayhan, vurmalı sazlarda Mehmet Doğuş Ünver, arpta Senem Çine yer aldı.
Antalya DOB orkestrasını Tolga Taviş'in yönettiği oyunda, çocuklara sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılıp sevdirilmesi amaçlanıyor.

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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