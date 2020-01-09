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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Memleketim" müzikalini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

09.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:08Antalya Devlet Opera ve Balesi
Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin müzik düzenlemelerini Deniz Yıldız, metni ve rejisini Fatih Şanal yaptı.
Orkestrasını şef Ömer Yöndem ve Hakan Kalkan'ın yönettiği eserin, koreografisini ise Armağan Davran üstlendi.
Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamları çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Soprano Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş, Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne aldığı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik etti.

Hakan Kalkan, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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