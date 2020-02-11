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Antalya Devlet Opera ve Balesi "The Funtime Of The Opera" konserini sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operada hayalet değil, eğlence var." sloganıyla "The Funtime Of The Opera" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

11.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:02
Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operada hayalet değil, eğlence var." sloganıyla "The Funtime Of The Opera" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sunulan eseri şef Musa Göçmen sahneye taşıdı.
Dekor tasarımı Ömer Gündüz'e ait olan interaktif konser, seyircilerin de sahne performansına katılmasını sağladı.
Operanın 7'den 70'e herkes tarafından sevilmesini amaçlayan eserde, dinleyiciler kulaklarına oldukça tanıdık gelen aryalara, şarkılara ve napolitenlere eşlik etme fırsatı buldu.
Antalya DOB orkestrasını şef Musa Göçmen'in yönettiği konserde, sopranoda Işılay Meriç Karataş ve Bilge Yılmaz, mezzo-sopranoda Medine Tuganova, tenorde Burak Pektaş ve Göksay Yaran, baritonda Serhat Konukman ve Melih Tepretmez solist olarak sahne aldı.
Konser sonunda dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Antalya Devlet Opera ve Balesi

Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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