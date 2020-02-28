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Antalya Devlet Tiyatrosu "Boş Odalar"ı sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Stanislav Stratiev'in yazdığı tek perdelik "Boş Odalar"ı sahneledi.

28.02.2020 04:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:21
Devlet Tiyatrosu (ADT), Stanislav Stratiev'in yazdığı tek perdelik "Boş Odalar"ı sahneledi.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 10 tiyatrocunun rol aldığı "Boş Odalar" oyununu, ADT ekibi yönetti.
Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Büşra Eroğlu ve ışık tasarımını Murat Çetinkaya'nın yaptığı oyun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Oyun, Alex'in yapmak ve düşünmek istediği, sevdiği ve hayalini kurduğu her şey için bir bahane bulmasını, evrensel bahanelerin rahat kabuğunda, sözde inandırıcı ve mantıklı görünen bahanelerin kabuğunda eşelenen bir kişinin hayatını konu alıyor.
Antalya Devlet Tiyatrosu

Devlet Tiyatroları, Murat Çetinkaya, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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