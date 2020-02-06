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Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi.

06.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:30Antalya Devlet Tiyatrosu
Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 15 tiyatrocunun rol aldığı "Buzlar Çözülmeden" oyununu, Alpay Aksum yönetti.
Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay ve ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Oyun, 27 Mayıs darbesi sonrasında zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yeni atanan kaymakamın başından geçen olaylarla ruh halinin değişimini konu alıyor.

Devlet Tiyatroları, Cevat Fehmi Başkut, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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