Haberler » Güncel » Antalya Devlet Tiyatrosu 'Buzlar Çözülmeden'i sahneledi - Haber

Antalya Devlet Tiyatrosu "Buzlar Çözülmeden"i sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sanatseverlerin beğenisine sundu.

07.02.2020 23:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:18
Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı iki perdelik "Buzlar Çözülmeden"i sanatseverlerin beğenisine sundu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 15 tiyatrocunun rol aldığı "Buzlar Çözülmeden" oyununu, Alpay Aksum yönetti.
Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay ve ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı'nın yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Oyun, 27 Mayıs darbesi sonrasında zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yeni atanan kaymakamın başından geçen olaylarla ruh halinin değişimini konu alıyor.
Antalya Devlet Tiyatrosu

Devlet Tiyatroları, Cevat Fehmi Başkut, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 23:56:07