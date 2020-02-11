Haberler » kultur-sanat » Antalya Devlet Tiyatrosu 'Uğur Böceği Benekli'yi sahneledi - Haberler

Antalya Devlet Tiyatrosu "Uğur Böceği Benekli"yi sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Nilbanu Engindeniz'in yazdığı bir perdelik "Uğur Böceği Benekli" oyununu sahneledi.

11.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:00Antalya Devlet Tiyatrosu
Devlet Tiyatrosu (ADT), Nilbanu Engindeniz'in yazdığı bir perdelik "Uğur Böceği Benekli" oyununu sahneledi.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 17 oyuncunun rol aldığı "Uğur Böceği Benekli"yi, Nilbanu Engindeniz yönetti.
Dekor tasarımını Özge Akarsu, kostüm tasarımını Aylin Dinler ve ışık tasarımını Halit Akgün'ün yaptığı oyun, sanatseverlerden ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Oyun, Uğur Böceği Benekli'nin dileğini yerine getirecek bilgeyi bulmak için en yakın arkadaşı Ağustos Böceği Puki ile ormanda başından geçen olayları konu alıyor.

Devlet Tiyatroları, Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 19:00:20