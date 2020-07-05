ANTALYA Devrilen traktörün altında öldü

Devrilen traktörün altında öldüANTALYA'nın Serik ilçesinde arazisini sürdüğü traktörün devrilmesiyle altında kalan Aydın Şahin (52) yaşamını yitirdi.

05.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:53
Devrilen traktörün altında öldü
ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazisini sürdüğü traktörün devrilmesiyle altında kalan Aydın Şahin (52) yaşamını yitirdi.
Kaza saat 11.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi, Macarlar mevkiinde meydana geldi. 07 YP 804 plakalı traktörüyle arazisini süren Aydın Şahin, geri geri gelirken traktörün tekeri büyük bir taşa takıldı. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Şahin de altında kaldı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cenazesini, vinç yardımıyla traktörün altından çıkardı. Cenaze, otopsi için Gebiz Sağlık Ocağı'na götürüldü. Olayı duyan Şahin'in yakınları ve mahalle sakinleri, göz yaşlarına hakim olamadı. Şahin'in, Serik Belediyesi'nin Gebiz Mahalle biriminde tahsilat memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. ANTALYA Devrilen traktörün altında öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gebiz, Aydın, serik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ANTALYA Devrilen traktörün altında öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Muhtarlara yerinde ziyaret - Haber 15:13: Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haber 15:11: Başbağlar katliamının 27. yılı - Haber 15:11: Batman'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Nazilli'de toprağa verildi - Haber 15:09: Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - Haber 14:29: ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın - Haberler 13:27: İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış - Haber 12:42: İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu - Haberler 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 00:21: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu - Haberler