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ANTALYA Dilenci kadınlara para cezası

Dilenci kadınlara para cezasıAntalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınlar, bugün de dilenirken yine yakalandı.

09.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:35
Dilenci kadınlara para cezası
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınlar, bugün de dilenirken yine yakalandı. Polisin ceza yazdığı 3 dilenci kadından biri, "Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı.
Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde pazartesi günü saç saça kavga ederken polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan dilenci 3 kadın, bugün yine dilenirken polise yakalandı. Polis, Belkıs Ö., Selda A. ve Funda D.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 192'şer TL para cezası uyguladı. Dilencilerden 18 yaşındaki Funda D.'ye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle ayrıca 392 TL idari para cezası kesildi.
MAKBUZU YIRTIP ATTI
Funda D., ceza tutanağını ödemeyeceğini, koronanın kendisine bir şey yapmayacağını belirterek, "Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" dedi. Polislerin ikazlarına rağmen tutanağa imza atmayan Funda Demir, 'Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı. Demir, polisin ikazı üzerine yırttığı makbuzu alıp uzaklaştı. ANTALYA Dilenci kadınlara para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel
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