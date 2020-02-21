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Antalya dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldüAntalya'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti.

21.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:43

Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçesi Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, işyeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. Bir süre oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören işyeri sahibi, "Su ister misin" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.

Uğur'u o şekilde gören işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü. Uğur'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

Muratpaşa, Altındağ, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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