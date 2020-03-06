'Antalya Diplomasi Forumu', koronavirüs riski nedeniyle ertelendi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 27-29 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ' Antalya Diplomasi Forumu'nun koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili makamların tavsiyeleri doğrultusunda, ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve bakanlığımızın ev sahipliğinde 27-29 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi öngörülmüştü. Devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin yanı sıra, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiği forumun hazırlıklarında ileri bir safhaya gelinmiş ve katılım konusunda yüksek seviyeli teyitler alınmıştır" denildi.Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili derecelendirmesini 'çok yüksek' seviyeye çıkardığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) de risk seviyesini yükselttiğine dikkat çekilerek, "Bu durum karşısında başta Birleşmiş Milletler ve AB'nin düzenleyeceği uluslararası toplantılarla birlikte, geniş katılımlı kültürel, sportif ve ekonomik etkinlikler de iptal edilmekte veya ertelenmektedir. Bu hususlar ışığında ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,