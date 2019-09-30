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Antalya direksiyon başında ölü bulundu

Direksiyon başında ölü bulunduAntalya'da İbrahim Duman(62) park halindeki minibüsünden direksiyon başında ölü bulundu.

30.09.2019 13:23
Direksiyon başında ölü bulundu
Antalya'da İbrahim Duman(62) park halindeki minibüsünden direksiyon başında ölü bulundu.
Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'ta meydana geldi. İşyerini açmak için gelen Emre Anıl Dallı, sokakta park halindeki minibüste İbrahim Duman'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsün çevresinde araştırma yapan polis, işyeri çalışanlarından bilgi alırken, Duman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duman'ın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Antalya direksiyon başında ölü bulundu

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Kaynak: DHA

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