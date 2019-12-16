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Antalya direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi

Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdiAntalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı.

16.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:53
Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi
'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille al geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada, kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
Antalya direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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