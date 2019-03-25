Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların Türkiye'ye Pasaportsuz Olarak, Kimlikle...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>: Rusların <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mevlut-cavusoglu/' title='Mevlüt Çavuşoğlu'>Mevlüt Çavuşoğlu</a>, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, '28 Mart'ta Rusya <a class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sergey-lavrov/' title='Sergey Lavrov'>Sergey Lavrov</a> <a class='keyword' href='/antalya/' title='Antalya'>Antalya</a>'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte <a class='keyword' href='/moskova/' title='Moskova'>Moskova</a>'ya gideceğiz.' dedi.<br><br>DHA-Flaş Haber - Türkiye-Antalya -<br><br>(Tür: Yurt)