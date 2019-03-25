25 Mart 2019, 15:36
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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların Türkiye'ye Pasaportsuz Olarak, Kimlikle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıkDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz." dedi.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Antalya -

(Tür: Yurt) Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA