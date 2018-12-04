Antalya Dmd Hastası Mehmet'in Hayali İlber Hocayla Tanışmak -Özel

Dmd hastası Mehmet'in hayali İlber Hocayla tanışmak -ÖZEL Antalya
'da Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi
9'uncu sınıflar arasında okul birincisi olan DMD hastası Mehmet Günel (15), tarih araştırmacısı olmayı hedefliyor. Mehmet'in en büyük hayali ise ünlü tarihçi yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı
ile tanışmak.
Antalya'da DMD hastası Mehmet Günel, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Geçirdiği skolyoz ameliyatı nedeniyle beline platin takıldığı için okula gidemeyen ve evde eğitim gören Mehmet Günel, geçen dönem 9'uncu sınıflar arasında okul birincisi oldu. Başarısını bu yıl da devam ettireceğini belirten Mehmet, bunun için gece gündüz ders çalışıyor. Eve gelen öğretmenlerine teşekkür eden Mehmet Günel, tüm dersleri sevdiğini, tarihe özel bir ilgisi olduğunu söyledi.
'İLBER HOCANIN ANLATIM ŞEKLİNİ ÇOK SEVİYORUM'
Tarihle ilgili bir meslek sahibi olmak istiyorum diyen Mehmet, tarihi olayları okumayı çok sevdiğini, internetten tarihle ilgili sürekli araştırma yaptığını belirtti. Ünlü tarihçi yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın sıkı bir takipçisi olduğunu belirten Mehmet, internette videolarını izlediğini ve çok beğendiğini ifade etti. Prof.Dr. Ortaylı'nın tarihi olayları anlatım şeklini çok sevdiğini söyleyen Mehmet Günel, bir gün Antalya'ya geldiğinde kendisiyle tanışmak istediğini sözlerine ekledi.
SIKI BİR GS'Lİ
Sıkı bir Galatasaray
taraftarı olan Mehmet, takımının maçlarını takip etmeye çalıştığını, ama stadyumda hiç maç izleyemediğini söyledi. Galatasaray'ın Antalya'daki bir maçını izlemek istediğini ifade eden Mehmet, sarı kırmızı renklere bağlılığını her fırsatta göstermekten hoşlandığını söyledi. Yatak çarşafı, yastığı gönül verdiği Galatasaray renklerinden oluşan Mehmet, formasını da çok sevdiğini ifade etti.
İNSANLAR DMD HASTALARINI DIŞLAMASIN
10 yaşına kadar yürüyebilen ancak hastalığının ilerlemesi üzerine tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Mehmet, Benim durumumda olan tüm çocuklar adına hastalığımızın tedavisinin ülkemize gelmesini istiyorum dedi. Kendisi bu tür bir yaklaşımla karşılaşmasa da birçok DMD hastasının dışlandığını söyleyen Mehmet, Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Olumsuz yaklaşımlarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz diye konuştu.
TÜRKİYE'DE 5 BİNİN ÜZERİNDE DMD HASTASI ÇOCUK VAR
Mehmet'in annesi DMD ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dilek Günel (37), Türkiye
'de 5 binin üzerinde çocuğun kasların giderek güçsüzleşmesine ve çoğunlukla 20'li yaşlarda ölüme neden olan kas erimesi hastalığı DMD ile mücadele ettiğini belirtti. DMD ile ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktaran Günel, Farkındalık için videolar çekiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. DMD'ye dikkat çekmek için İstanbul
'da maraton koşusu yaptık. Yaklaşık 1 aydır da 'Bir Mum da Sen Yak' adlı kampanya yürütüyoruz. Ünlüler, siyasetçiler destek vermeye başladı dedi. Hastalığın tedavisi ile ilgili ilaçların henüz deneme aşamasında olduğunu anlatan Günel, Bu ilaçlar çıkana kadar herkese DMD'yi anlatmaya çalışıyoruz diye konuştu.
'MEHMET'LE HER ZAMAN GURUR DUYDUM'
Oğlu Mehmet'in okul birincisi olmasından gurur duyduğunu belirten Dilek Günel, Okula son 2 yıldır gidemiyor. Çünkü skolyoz ameliyatı oldu. Belinde platin var. Enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Riski göze alamazdım. Bu nedenle okula gidemiyor ve evde eğitim alıyor. Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi öğretmenlerine, müdürüne çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden harika insanlar dedi.
ASANSÖR VE OTOPARK SORUNU
DMD'li bir çocuğun babası olmanın evde hiçbir sıkıntısını yaşamadığını belirten Barış Günel (39) ise Ancak dışarıda sıkıntılar yaşıyoruz dedi. Her yere rahatlıkla gidemediklerini ifade eden Günel, Mesela asansör sorunu yaşıyoruz. Her binada asansör olmuyor. Sonra otopark sorunu var. Ayrıca insanların da bu tip hastalara karşı çok duyarlı davrandıklarını düşünmüyorum. Herkesi duyarlılığa davet ediyorum dedi. Mehmet'in kendilerine hastalığıyla ilgili sıkıntı yaşatmadığını da sözlerine ekleyen Barış Günel, Okul birincisi olmasından çok gururluyuz diye konuştu.
Anadolu Lisesi,Antalya
04 Aralık 2018 Salı 13:55