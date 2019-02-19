Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale
'nin hayatı üzerine kurulu "Afife" adlı modern balesini sanatseverlerle buluşturdu.
Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen eser, Haşim İşcan
Kültür Merkezinde sezonun ikinci gösterimini yaptı. Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait olan eserin, müzikleri Turgay Erdener tarafından düzenlendi.
DOB orkestrasını Hakan Kalkan
'ın yönettiği gecede balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan
, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın
tarafından hazırlandı.
İki perde olarak sahnelenen eserde "Afife" rolünü Selin Berkmen, "Altın Afife"yi İstanbul
Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, "Kırmızı Afife"yi Esra Taner, "Mor Afife"yi Öykü Ertürk, "Gümüş
Afife"yi Iaroslava Volkova, "Ziya"yı Artur Ivanov, "Nazır"ı Burak Özbek, "Doktor Suat"ı Umut Çaltekin ve "Selahattin Pınar
"ı da Tolga Burçak canlandırdı.
Afife Jale,Antalya
Kaynak: AA