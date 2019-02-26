Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çardaş Prensesi" adlı opereti sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, 5 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.
Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün
'ün çevirisiyle Türkçe seslendirilecek.
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan
yönetirken, koro eser için Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.
Neşeli ve melankolik karakterleriyle operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski
'ye ait.
İki perde olarak sahnelenen eserde, Sema Çavuşoğlu Suna, Hakan Aysev
, Bilge Yılmaz, Fatih
Şanal, Onur Alpaslan, Baturalp Bilgili ve Emel Öziş rol alıyor.
Aydın Gün, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Kaynak: AA