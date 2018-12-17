Antalya Dob "Çardaş Prensesi" Operetini Sahneleyecek

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü Çardaş Prensesi operetinin sezon prömiyerini yapacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetinin sezon prömiyeri, 22 Aralık
Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Türkçe olarak seslendirilecek.
Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.
Üç perdelik operette, "Sylva Varescu" rolünü Aslı Ayan ve Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald" rolünü Hakan Aysev
, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, "Kontes Stasi" rolünü Işılay Meriç Karataş
ve Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu" rolünü Fatih
Şanal ve Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes" rolünü Onur Alpaslan ve Erdi Can
Aybaş, "General Rohnsdorff" rolünü Baturalp Bilgili, "Prens Weylersheim" rolünü Murat Özbek
, "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş ve "Mac Grave" rolünü Umut Özbek sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.
Kaynak: AA