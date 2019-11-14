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Antalya DOB "Çardaş Prensesi" operetini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini bu sezon ilk kez sahneleyecek.

14.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:18Antalya DOB
Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini bu sezon ilk kez sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, 23 Kasım Cumartesi günü bu sezon ilk kez sanatseverlerle buluşturulacak.
Haldun Özörten'in sahneye koyduğu ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe seslendirilecek.
Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem, koroyu ise Mahir Seyrek yönetecek. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden olan eserde, dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografiyi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstleniyor.
İki perdelik eserde "Sylva Varescu" rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald"ı Hakan Aysev, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise"yi ise Emel Öziş canlandıracak.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yıllarında romantizmin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

Aydın Gün, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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