Antalya Dob'da "Fındıkkıran" Sahnelenecek

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Fındıkkıran" balesini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan
'ın yönettiği "Fındıkkıran" balesi, 13 Aralık
saat 20.00'de sahnelenecek. Çaykovski'nin bestelediği eserin Reji ve koreografisini Mehmet Balkan
yapıyor.
Lale Balkan'ın sahne yönetmeni olduğu balenin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar
ve ışık tasarımı Mustafa Eski
'nin imzasını taşıyor.
İki perdelik oyunda, Sultan Menteşe "Şeker Perisi", İlhan Durgut "Şeker Prens", Bengü
Altunkaş "Clara", Esra Taner "İyilik Perisi", Evren İskender
"Drosselmeyer", Tolga Burçak "Fındıkkıran Prens", Burak Özbek "Çiçek Valsi Prens", Umut Çaltekin "Fındıkkıran" ve "Clara'nın Erkek Arkadaşı" ile Cenk Şahinalp "Kral Fare" rolünü canlandıracak.
Aralık,Hakan Kalkan,Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:31