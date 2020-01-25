Antalya DOB'dan "Rus Bestecileri" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Rus Bestecileri" konseri verdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen programda, Pyotr İlyiç Çaykovski, Sergey Rahmaninov, Alexander Dargomyzhsky, Nikolay Rimski-Korsakov, Mihail Glinka ve Arthur Rubinstein gibi Rus bestecilerin, Tolstoy ve Puşkin gibi şair ve yazarların eserlerinden yola çıkarak bestelediği parçalar seslendirildi.

Aşk, yurt sevgisi, vatan özlemi, pastoral düşsel bir dünya ve ayrılık acısı gibi temaların işlendiği parçalarda Rus geleneğinin sanatsal, toplumsal ve kültürel duyarlılığı da yansıtıldı.

Konserde, sopranoda Arzu Aydoğdumu, Semiha Derya Boran, Işılay Meriç Karataş ve Gizem Şener, mezzo-sopranoda Medine Tuganova ve Bilge Yılmaz, baritonda Serhat Konukman ve Mehmet Ali Tutar, piyanoda Ahmet Sait Karabulut ve Anna Tepretmez yer aldı.

Sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.