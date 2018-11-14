14 Kasım 2018 Çarşamba 12:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:44

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tek perdelik karakter komedyası "Evlilik Senedi" operasını sahneleyecek.Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tek perdelik karakter komedyası operanın orkestra şefliğini Ömer Yöndem yapacak. Rejisi Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait eserde "Fanny" rolünü Aslı Ayan, "Edoardo"yu Burak Pektaş, "Tobia Mill"yi Onur Alpaslan, "Slook"u Serhat Konukman, "Clarina"yı Seçil Eyilikeder ve "Norton"u Mehmet Ali Tutar canlandıracak.Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği, ilk profesyonel operası olan eserde, kızının rızası olmadan onu zengin tüccarla evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğu anlatılıyor.Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor. Tamamı tek mekanda geçen eser, Rossini'nin seyirciyi ilk andan itibaren etkisi altına alan güçlü müziğiyle dikkati çekiyor."Evlilik Senedi" operası, salı günü saat 20.00'de seyirciyle buluşturulacak.