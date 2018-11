13 Kasım 2018 Salı 11:58



Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından, "İstanbulname" adlı operet sahnelenecek.Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, eylülde hayatını kaybeden tiyatrocu Ferdi Merter'in yazdığı, Turgay Erdener'in bestelediği "İstanbulname" opereti seyirciyle buluşturulacak.Rejisör Mehmet Yılmaz'ın sahneye koyduğu eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetiyor, Antalya DOB korosunu da Mahir Seyrek hazırladı.Dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Gazal Erten, koreografiyi Mehmet Sipahi, ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstleniyor.Eserin, "Uğurböceği" rolünü Sevinç Bilgin, "Eğrikapılı Ali"yi Engin Suna, "Zeliha"yı Bilge Yılmaz, "Gül"ü Ceren Tereci Aytekin, "Badik Ömer"i Ümit Burak Tekinay, "Laz Abdi"yi Fatih Şanal, "Zil İzzet"i Onur Alpaslan, "Müdür"ü Toygarhan Atuner, "Kont"u Baturalp Bilgili, "Ferdinand"ı Burak Pektaş, "Sarhoş Hakkı"yı Taner Ölçen, "Zaptiye Amiri Hasan Çavuş"u Murat Özbek, "Gazeteci Çocuk"u Sinem Seçil Baddal ve Kuzey Kubilay, "Külhan Arif"i Emre Akyurt, "Madam Eleni"yi Esra Serbest, "Zaptiye Eri"ni Selahattin Denizsümüren ve Vural Vursavaş, "Resepsiyonist"i Erdi Can Aybaş, "Boncuk"u Enis Ok ve "Eleni'nin Kızları"nı Özsu Deveci, Gülçin Gültekin, Serap Demirhan Işık, Selda Serdar, Emel Öziş ve Pınar Tekol canlandıracak.Eserin konusuOperet, 1914 yılında, I. Dünya Savaşı'nın başladığı gün İstanbul'da çıkan bir yangın haberiyle başlar. Tulumbacılardan Külhanbeyi Eğrikapılı Ali ve arkadaşları aynı gün kahvehane sahibi Çavuş Avni Baba'nın öldürüldüğü haberini alırlar.Eğrikapılı Ali, Külhanbeyi Arif tarafından öldürülen Çavuş Avni'nin öcünü alacaktır. Ancak olaylar Çavuş Avni'nin kahvehanede sahneye çıkacak olan güzel kızı Zeliha'nın (Kraliçe) gelmesi ve Ali'nin ona aşık olması, ardından çiçek satıcısı Uğurböceği'nin aile sorunlarının ortaya çıkmasıyla karmaşık bir hal alır.Tüm bu olaylar yaşanırken I. Dünya Savaşı da devam etmektedir. Oyunun sonunda her şeyden habersiz düğün kutlamaları yapan Osmanlı ahalisi, Osmanlı'nın savaşı kaybedip İşgal Kuvvetleri tarafından ülkenin işgal edildiğini anlar.Operet, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde cumartesi saat 15.00'te sahnelenecek.