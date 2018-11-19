Antalya Dob, "Romeo ve Juliet" Balesini Sahneleyecek

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare
'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın hazırladığı gösteri, 24 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Orkestrayı Tolga Taviş yönetecek. Gerek librettonun ele alınışı gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostümleri Sevtaç Demirer, dekoru Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.
Eserde "Juliet" rolünü İzmir
Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Burcu Olguner, "Romeo" rolünü Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yiğit Erhan, "Paris
"i Burak Özbek, "Benvolio"yu Yağızhan Danış, "Lady Capulet"i Selin Berkmen, "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp, "Rosaline"yi Burcu Bodur, "Peder Lawrence"yi Volkan Sayıner, "Dadı"yı Fadime Keskin
, "2 Kız"ı Sevgim Aksoy ve Seda Manaz, "Lady Montegue"yi Özlem Tekinay, "Lord Montegue"yi Devrim Saraçoğlu ve "Vali"yi de Murat Özdemir canlandıracak.
William Shakespeare,Antalya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:34