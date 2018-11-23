Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Romeo ve Juliet"i bu sezon son kez sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Shakespeare
'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği bale, 27 Kasım Salı günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.
Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın hazırladığı gösterinin kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, dekor tasarımını Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını da Fuat Gök yaptı.
Eserde "Juliet" rolünü İzmir
Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Burcu Olguner, "Romeo"yu Tolga Burçak, "Mercutio"yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yiğit Erhan, "Lady Capulet"yi Selin Berkmen ve "Lord Capulet"yi Cenk Şahinalp canlandıracak.