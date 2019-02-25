Antalya
Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyununu sahneleyeceği bildirildi.
Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özerten'in yazdığı, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme'nin sahneye koyduğu "Sihirli Dünya" oyunu, 5 Mart'ta Haşim İşcan
Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.
Çocukları mutlu eden sihirli bir dünyayı anlatan eserde, Erdi Can
Aybaş, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş
, Müge Günaydın, Müge Yıldıran solist sanatçı olarak sahne alacak.
Selahattin Denizsümüren, Enis Ok ve Tuğçe Oğuzülgen'in anlatıcılığında, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Pınar
Cumbul, Esin Erdoğan, Hüseyin Koç
'un yer alacağı ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün üstlendiği oyunun dışında Antalya DOB çocuk balesi ekibi de sahne alacak.
Antalya, Kültür Sanat
Kaynak: AA