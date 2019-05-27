27.05.2019 12:56
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ANTALYA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLAN KADINLARI JANDARMA KURTARDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yolarını kaybedip mahsur kalan üç bayan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yolarını kaybedip mahsur kalan üç bayan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Antalya merkezden doğa yürüyüşü amacıyla Kemer'e gelen Yurdanur T. (34), Esra Y. (27) ve Meltem A. (29) saat 10.00 sularında Göynük Kanyonu civarında araçlarını bırakarak, Göynük Yaylası'na doğru yürüyüşe çıktı. Burada belirli bir süre geçiren kadınlar dönüşte yollarını kaybederek mahsur kaldı. Kadınların saat 18.00 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemelerinin ardından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve yerli rehberler Kemer Doğa Yürüyüşçüleri Grubu'ndan Mustafa Duran ve Raci Yılmaz eşliğinde yola çıktı. Ekip, kayıp kadınlara saat 21.30'da ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlenen Yurdanur T., Esra Y. ve Meltem A. ekipler eşliğinde yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Göynük Kanyonu'na getirildi. Yol boyunca akreplerle karşılaşan ekipler zorlu yolcuğu tamamladı. ANTALYA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KAYBOLAN KADINLARI JANDARMA KURTARDI Göynük, Kemer, Jandarma, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA