Antalya Dolandırıcılık Çetesi Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

Dolandırıcılık çetesi son işlerinde yakayı ele verdi Türkiye
'nin birçok ilinde telefon dolandırıcılığına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, Antalya
'nın Serik ilçesindeki son işlerinde yakayı ele verdi. Jandarmanın çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda, çetenin Gürcü uyruklu lideri Artvin
'de bankamatikten hesabına aktarılan parayı çekmek isterken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin altınları bozdurduğu kuyumcu da gözaltına alındı. Antalya
başta olmak üzere birçok ilde son zamanlarda meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarında vatandaşların mağdur edildiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye
'de birçok vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirerek, bu bilgilerden ev telefonlarını arayıp, kendilerini asker veya polis olarak tanıttıklarını belirledi. Son olarak iki şüphelinin Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bir vatandaşı telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttıkları ve evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri bilgisine ulaşıldı. Ev sahibini ikna ederek evindeki altınları alan şüphelilerin kayıplara karıştığı tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra yapılan araştırmada Antalya
merkezde oturan H.A. ve B.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lirayla bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin altınların bir kısmını da kuyumcuya bozdurarak, nakde çevirdiği anlaşıldı.
ÇETE LİDERİ ARTVİN'DE YAKALANDI
Alınan ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin dolandırdıkları paraların bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen kişiye banka aracılığıyla havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Adına para havale edilen Gürcü çete lideri İ.G., Artvin
'in Hopa
ilçesinde bankamatikten para çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Antalya'da altınları bozdurduğu kuyumcu S.Ö. de gözaltına alındı.
Dolandırıcılık şüphelileri H.A. ve B.Ş. ile kuyumcu S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcü çete lideri İ.G.'nin ise Artvin
'de işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Diğer yandan şüphelilerin toplam 75 bin liralık dolandırıcılık olayına karıştığını belirleyen jandarma bunun 60 bin lirasını ele geçirdi.
serik, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA