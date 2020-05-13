ANTALYA Domuza karşı karpuz nöbeti

Domuza karşı karpuz nöbetiANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçiler açık alana diktiği karpuzlarını domuzlardan korumak için nöbet tutmaya başladı.

13.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:49
Domuza karşı karpuz nöbeti
ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçiler açık alana diktiği karpuzlarını domuzlardan korumak için nöbet tutmaya başladı.
Serik'e bağlı Alacami Mahallesi'ndeki açık alanda karpuz yetiştiriciliği yapan üreticiler son günlerde karpuzlara dadanan yaban domuzlarını uzaklaştırmak için akşamdan sabaha tüfeklerle nöbet tutmaya başladı. Karpuz tarlalarının başında yaktıkları ateş etrafında toplanarak nöbet tutan çiftçiler, ürünlerini domuzdan korumak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.
Üretici Akif Yavuz, "Akşam saat 20.00'de gelip sabah hava aydınlanıncaya kadar duruyoruz. Elimizde el feneriyle sürekli takipteyiz. Domuzlar tarlaya yaklaştığında gözleri parlıyor. Biz bunu fark etiğimiz an havaya ateş ediyoruz. Onlar da tarladan uzaklaşıyor. Hasat bitinceye kadar her gün bunu yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 1,5 ton kadar zararımız oldu. Domuzlar ürünümüze zarar verdi" dedi. ANTALYA Domuza karşı karpuz nöbeti

Kaynak: DHA

Etiketler: serik, Güncel, Haber

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