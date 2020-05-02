Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Dövülerek öldürülen Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ares'in son görüntüleriANTALYA'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövüldüğü için tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Ares' isimli sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) kafeteryadaki son görüntüleri ortaya çıktı.

02.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:54
Ares'in son görüntüleri
ANTALYA'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövüldüğü için tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Ares' isimli sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) kafeteryadaki son görüntüleri ortaya çıktı. Kızın babası ve erkek kardeşiyle kafeteryada bir süre oturan Ares, işletmeden birlikte ayrılıyor. Darp olayının, bu görüntülerden bir saat sonra yaşandığı tahmin ediliyor.
Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini söyledi, kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip buluşmaya zorladığını ileri sürdü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 günlük tedavisi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Şehmuz Özdemir, 19 Şubat günü sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerin ardından morgdan alınan Şehmuz Özdemir'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.
Baba V.E. ve oğlu K.E.'nin yargılaması sürerken, Şehmuz Özdemir ile olay gecesi buluştukları kafeteryadaki görüntüleri ortaya çıktı. Darp olayından bir saat öncesine ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, Ares ile kızın babası ve erkek kardeşi oturuyor. Görüntülerde K.E.'nin bir ara Ares'e bardak uzattığı görülüyor. Ares ile zanlı baba- oğul bir süre konuştuktan sonra, birlikte kafeteryadan çıkıyor. ANTALYA Dövülerek öldürülen Ares’in son görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Türkiye’nin ABD’ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Elon Musk’ın attığı tweet, Tesla’nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Haberler
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi Haberler
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Haberler››Güncel››ANTALYA Dövülerek öldürülen Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor - Haber 13:52: Düzenli uyku bağışıklığı güçlendiriyor - Haber 13:50: Alt geçitteki su birikintisinde mahsur kalan otomobildeki aileyi itfaiye kurtardı - Haber 13:49: Adana'da yağışta mağdur olan tarım işçilerine 500 yatak ve yorgan yardımı - Haber 13:48: Danıştay Başkanlığı seçimi 5 Mayıs'ta yapılacak - Haber 13:11: Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi - Haber 12:58: Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı - Magazin 12:32: Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü - Ekonomi 11:33: Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir - Haber 00:08: Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti - Haberler