DSP Lideri Aksakal'dan CHP'ye Suçlama: Atatürk'ü İstismar Ediyorlar

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya giden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Aksakal, CHP'nin Atatürk'ü istismar ettiğini vurgulayarak "Ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Antalya'nın İbradı ve Manavgat ilçelerinde partisinin seçim ofisi açılışına katıldı. DSP Antalya İl Başkanı Ahmet Çakmak'la birlikte Manavgat'a gelen Aksakal gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE KARTLAR YENİDEN KARILACAK"

Parti olarak 31 Mart yerel seçimleri aday belirleme işlemlerini tamamladıklarını ve adaylarını tanıttıklarını söyleyen Aksakal, "31 Mart seçimlerini Türkiye için bir dönüm noktası olduğu iddiasına karşılık biz biraz daha farklı bir görüşü benimsiyoruz. 31 Mart seçimleri Türkiye için yeni bir kilometre taşıdır. 31 Mart seçimleri Türkiye'de öyle görünüyor ki 17 yıldır iktidara muhalefet yapamayan başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalefet partilerinin yeni bir yapıya kavuşmasını sağlayacak, 17 yıldır iktidarda olan ve ülkeyi yöneten AK Parti önemli bir güç kaybıyla, önemli bir bölünme sürecini yaşayabilir. Türkiye'de kartlar yeniden karılacaktır. DSP, AKP iktidarına devrettiği devleti 2023 seçimlerinde mutlaka geri alacaktır." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

ÖZEL'E CEVAP: VARSA BELGEN KOY ORTAYA

Önder Aksakal, bir gazetecinin sorusu üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, şöyle dedi:

"Önder Aksakal'ın sarayın önünde yattığını iddia etmek bir siyasetçinin söyleyeceği laf değil. Bunlar ayıp şeyler. Diyor ki, 'Efendim bunlar seçimlere sokulmuyordu, bunları AK Parti finanse ediyor' demeye getiriyor. Doğrudan söylemiyor ama aklınca ima ediyor. Varsa bir bildiğin çıkar belgesini koy ortaya, insanlara iftira etmenin alemi var mı DSP 33 senedir siyaset sahnesinde, sen kendini sosyal demokrat parti olarak sayıyorsun, siyaset yapıyorsun, devletten para alarak yapıyorsun. DSP 5 kuruş para almıyor devletten. Hedefimiz aynı, bu iktidarın gitmesi."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

"BEN BİLDİM BİLELİ ATATÜRK'Ü PAZARLIYORLAR"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. Buradaki iyi niyetli arkadaşım benim seçmenim, vatandaşım, 'Aman, Atatürk kurmuş bu partiyi bir halel gelmesin.' Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbirisi kalmamış ki bu partide. Atatürk'e 'kefere' diyen bu partide; vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan ve özerklik isteyen, ayrışma isteyen kesim bu partide; dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler bu partide ve Atatürk'ün kurduğu partinin eliyle meclise taşınmışlar. Kendi seçmenleri bu gidişe itiraz ediyor. 'Bu doğru değil' diyorlar, bakıyorlar ki çözüm yok, adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan neden rahatsız oluyorsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kaynak: DHA