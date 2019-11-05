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Antalya düğünde damadın cebinden böyle para çaldı

Düğünde damadın cebinden böyle para çaldıAntalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı.

05.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:36
Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı
Antalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.
Hırsızlık olayı, cumartesi akşamı Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde düzenlenen Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde meydana geldi. Damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı. Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.
Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.
Antalya düğünde damadın cebinden böyle para çaldı

Uğur Gümüş, Antalya, Gümüş, Güncel

Kaynak: DHA


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