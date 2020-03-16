Menü
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA-Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı - Güncel

ANTALYA-Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı

Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldıDUMLUPINAR Bulvarı'nda yapımı tamamlanan katlı kavşak üst geçidin açılışı gerçekleştirildi.

16.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:42
Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı
DUMLUPINAR Bulvarı'nda yapımı tamamlanan katlı kavşak üst geçidin açılışı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, makam aracıyla yolda test sürüşü yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı düzenleme kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan katlı kavşak ve üst geçitlerden Meltem Kavşağı'ndakinin açılışı gerçekleştirildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan ve sürücülere direkt geçiş imkanı sunan katlı kavşağın açılışını geçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, hafif raylı sistemin 3'üncü etabının 24 kilometre olduğunu ve yarından itibaren hafif raylı sistemin Meltem Mahallesi'ndeki ayağının çalışmasına başlayacaklarını söyledi.
Mazbatasını aldığından bu yana hafif raylı sistemin çalışmaları için 182 milyon lira harcadıklarını kaydeden Başkan Böcek, yeni kavşakla birlikte trafiğin de büyük ölçüde rahatlamış olacağını ifade etti. Yeni kavşakla birlikte üst geçidin dışında alttan geçen alternatif yolların da hizmete sunulduğunu kaydeden Başkan Böcek, Kısa zamanda da Meltem Mahallesi'ndeki çalışmaya başlayacağız dedi.
Başkan Böcek daha sonra makam aracının direksiyonuna geçerek yeni üst geçitten geçip açılışı gerçekleştirdi. ANTALYA-Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Dumlupınar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı