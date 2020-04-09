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ANTALYA Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı

Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştıANTALYA'da dün 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak kalkıştığı intihar girişiminden istediği içkinin getirilmesi üzerine vazgeçen Onur Ö. (29), bugün de Karaalioğlu Parkı'ndaki kayalıklara çıktı.

09.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:37
Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı
ANTALYA'da dün 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak kalkıştığı intihar girişiminden istediği içkinin getirilmesi üzerine vazgeçen Onur Ö. (29), bugün de Karaalioğlu Parkı'ndaki kayalıklara çıktı. "Dikkat çekiyorum" diyen Onur Ö.'yü, arkadan yaklaşan bir polis memuru tutup, kayalıklardan indirdi.
Onur Ö. dün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ına gelip, 40 metre yükseklikteki falezlere çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Onur Ö., bölgeye gelen polise, adının Süleyman K. olduğunu bildirdi. Kısa sürede Onur Ö. olduğu öğrenilen kişi, istediği alkollü içeceğin getirilmesiyle intihardan vazgeçip, falezlerden indi.
Onur Ö. bugün de Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Hıdırlık Kulesi'nin yanındaki kayalıklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine yine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur Ö., sağlık görevlisiyle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi Onur Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasından sonuç alınamadı. Dikkat çektiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Onur Ö., 'Dün şelalenin başında beni kandırdılar. Gece de ambulans geldi, baktı ölmemişim, geri gitti. Ne ölebildim, ne yaşayabildim. Son noktadayım. Can çekişiyorum. Bana belediye başkanını getirin" dedi.
Onur Ö., arkadan yaklaşan polis memuru tarafından kayalıklardan çekilerek, indirildi. Kendisini kurtaran polis memuruna direnen Onur Ö., "Sadece oturuyordum" dedi.
Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., polis merkezine götürüldü. ANTALYA Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Güncel
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