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ANTALYA Dünya turuna korona molası

Dünya turuna korona molasıAlmanya'nın Hamburg kentinden 3.5 yıl önce karavanına binerek dünya turuna çıkan Mirja Tiedamann (45), 10 bin 500 kilometrelik yolculuğunda 1 Şubat'ta geldiği Antalya'nın doğa harikası Çıralı'da, koronavirüs nedeniyle mola verdi.

30.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:00
Dünya turuna korona molası
Almanya'nın Hamburg kentinden 3.5 yıl önce karavanına binerek dünya turuna çıkan Mirja Tiedamann (45), 10 bin 500 kilometrelik yolculuğunda 1 Şubat'ta geldiği Antalya'nın doğa harikası Çıralı'da, koronavirüs nedeniyle mola verdi. Tiedamann, 3 aya yakındır özel bahçeli ağaç evde yaşamını sürdürüyor.
Almanya'da özel bir firmanın muhasebe bölümündeki çalışırken, 3.5 yıl önce kendine karavan satın alan Mirja Tiedamann, şirketteki işini online takip ederek, karavanıyla dünya turuna çıkmaya karar verdi. Almanya'dan yola çıkan kadın, Çekya, Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi. Tiedamann, Marmara ve Ege kıyılarından Akdeniz'e indi.
Mirja Tiedamann, 3.5 yılda yaklaşık 10 bin 500 kilometre yol yaptığını, bir haftalık tatil planıyla 1 Şubat'ta Çıralı'ya geldiğini söyledi. Çıralı'ya geldiğinde Çin'de başlayan koronavirüsün Avrupa ülkelerinde de etkili olmaya başladığını anlatan Tiedamann, virüs tehlikesinin büyümesi nedeniyle ve Çıralı'yı da çok beğendiği için burada kalmaya karar verdiğini kaydetti.
Çıralı'da Zeytin Villa'da, içinde limon ağaçları, hamağı ve oturma alanı olan bahçesi, içinde mutfağı olan ağaç evde 1 Şubat'tan bu yana konakladığını belirten Tiedamann, 'Türkiye'de de küçük bir karavan turu yapmak istiyordum. Ancak bu hastalık ortaya çıktıktan sonra Çıralı'da kalmayı tercih ettim. Çıralı çok güzel ve daha güvenli" dedi.
Virüs salgınının devam etmesi halinde sezon sonuna kadar Çıralı'da kalmayı düşündüğünü de dile getiren Tiedamann, 'Çünkü hastalıkla ilgili durumun ne olacağı belli değil. Çıralı güvenli bir yer. Doğanın içinde. Düzelme olana kadar buradan hareket etmeyi düşünmüyorum. Eğer tehlike geçerse, Karadeniz kıyılarından Gürcistan'a gitmeyi düşünüyorum" dedi. ANTALYA Dünya turuna korona molası

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Almanya, Çıralı, Güncel, Haber

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