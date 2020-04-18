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ANTALYA-Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlikKoronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sokak hayvanlarına ve martılara kaldı.

18.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:44
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Antalya 'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sokak hayvanlarına ve martılara kaldı.
Antalya'da sokağa çıkma yasağının ilk günü, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde de tarihi görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Yaz aylarında binlerce insanın denize girip güneşlendiği sahil şeridi sessizliğe büründü. Yaya polis devriyelerinin göze çarptığı sahil bandında, emniyet mensupları uygulama yaptı. Sokak köpekleri ıssız sahili mesken tuttu. Kimisi plajda yürüdü, kimisi ise bankların altında şekerleme yaptı. Martılar ise Bağaçay'ın denizle buluştuğu noktada sahile konarak sürü şeklinde dinlendi.
MEYDAN KEDİLERE EMANET
Antalya'nın en merkezi noktası Cumhuriyet Meydanı'nda ise kumrular ve kediler meydanı işgal etti. Belediye ekipleri tarafından meydana bırakılan mamaları yiyen kumruları, kediler uzaktan izledi. Kedilerin, kentin simgesi Yivli Minare silüeti altında güneşlenmeleri ise objektiflere yansıdı. ANTALYA-Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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