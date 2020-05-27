ANTALYA Dünyaca ünlü sahil, koronavirüs sonrasına hazır

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, koronavirüs sonrasına hazır. Plajda yapılan fiziki mesafe uygulaması bugün tamamlandı.

27.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:24
Dünyaca ünlü sahil, koronavirüs sonrasına hazır
*- Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, koronavirüs sonrasına hazır. Plajda yapılan fiziki mesafe uygulaması bugün tamamlandı.
*- Uyarı levhalarından fotoselli dezenfektan ve musluklara kadar en ince detayın dahi düşünüldüğü alanda fiziki mesafe kuralları belediye ekiplerince kontrol edilecek.
Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırılınca yeni hayat düzeninde birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı fiziki mesafe kuralının büyük önem kazandığı yeni hayat düzeninde insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rasgele havluyu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuldu. Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün tamamlandı. 200 kişi bu alanda hizmet alabilecek.
SAHİLDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI
Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada kontrol noktasından geçecek. Burada her tatilcinin eline dezenfektan sıkılıp maske verilecek. Ayrıca plaja giden yolun üzerinde 10 maddelik yeni hayat kurallarının yazılı olduğu tabeladaki kuralların uygulanması için tatilciler görevlilerce uyarılacak. Engelli vatandaşlar için hazırlanan özel şezlonglar ise plaj girişinde engelli vatandaşı alıp denizle buluşturduktan sonra yeniden dezenfekte edilecek. Ayrıca plaja giriş ve çıkışlar farklı yollardan yapılacak. Böylece fiziki mesafe kuralı en iyi şekilde uygulanacak. Önceden yasak olmayan sigara da artık bu plajda yasak. Sigara içmek isteyenler için yeni alan oluşturuldu.
TAMAMEN ÇEVRECİ UYGULAMA
Plajdaki uygulamada dikkat çekici bir diğer nokta ise tuvaletler. Bu ortak kullanım alanları da sık sık dezenfekte edilecek. Buralarda tamamen otomatik armatür ve sabun sistemleri kullanılacak. Denize girdikten sonra güneşlenilen veya dinlenilen şezlonglar sık sık dezenfekte edilecek. Dezenfekte işleminin ardından 20 dakika bekletilen şezlonga yeni bir tatilci alınacak. Şezlong kullanmayıp havlu sererek güneşlenmek isteyenler için de plaja sabitlenen ahşapların etrafı halatla çevrilerek 9 metrekarelik alanlar oluşturuldu. Tatilciler isterlerse tek kişilik, kalabalık gelirlerse aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik havlu serilerek alanı kullanabilecek. Bu alandaki ahşaplar imal edilirken hiçbir ağaç kesilmedi. Antalya'da daha önceden yıkılan üst geçitlerdeki ahşapları değerlendiren belediye, çim alanda da oluşturulan sosyal mesafeli alan için kullanım dışı kalan hortumları değerlendirerek çevreci bir çalışma yaptı. Çimlerde oturup vakit geçirmek isteyenler için etrafı saksı çiçeklerle örülen alanlara, kalp şekliyle estetik görünüm kazandırıldı.
Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Uluslararası Mavi Bayrak Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu plajların yakın zamanda açılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Konyaaltı Plajı'nın günde 150 bin kişinin yoğun olarak kullandığı bir sahil olduğunu anlatan Atasoy, "Belediye burada riski sıfıra indirmek için bütün önlemleri aldı. Temassız sabunluklar, fotoselli aydınlatmalar ve musluklar, duş başlıklarının teke düşürülmesi. Tuvaletlerin havalandırılması. Çim alanlarda sosyal mesafenin ayarlanması. Bu tedbirler kesinlikle uygulanacak. İlave tedbirler de olabilir. Bu kurallar daha da genişletilebilir" dedi.
Atasoy, güvenlik için bulaş riskini en aza indirmek ve kontrolü elde tutmak için akşam saatlerinde plajın kapatılabileceğinin de gündemlerinde olduğunu ifade etti. ANTALYA Dünyaca ünlü sahil, koronavirüs sonrasına hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Ukrayna’da Türk turistler, ’en cömert turist’ seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD’de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı Haber
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haberler››Güncel››ANTALYA Dünyaca ünlü sahil, koronavirüs sonrasına hazır - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:01: Burkina Faso'da gözaltında ölü bulunan 12 kişinin silahla vurulmadığı belirlendi - Haber 20:01: Zambiya Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı - Haber 19:57: Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı - Haber 19:57: Erdoğan: "Sayın Bahçeli'ye, ekibindeki tüm MHP'li kardeşlerime, Türkiye'nin tarihinin en zorlu... - Haber 19:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'im hepimizi milletçe inşallah bütün olabilecek belalardan korusun,... - Haber 19:22: Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu - Haber 18:20: Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:34: ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor - Ekonomi