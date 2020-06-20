ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği

Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak hava ve hafta sonu olmasına karşın sınav kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

20.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:40
Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak hava ve hafta sonu olmasına karşın sınav kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Antalya'da sokaklar boş kaldı. 3 aylık pandemi yasağının 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte hava sıcaklığı 35, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 17'lerde kaldı. Hem hava sıcaklığı hem de hafta sonu olmasına rağmen sessiz sakin görüntüsüyle dikkati çeken sahile giden yolda polis ekiplerinin nöbet tutarak geçiş yapmak isteyenlere izin vermediği görüldü. ANTALYA Dünyaca ünlü sahilde sınav sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, LGS, Güncel, Haber

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