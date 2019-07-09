09.07.2019 11:42
Haberler» Güncel» Haber

ANTALYA Egor Kreed tatilcileri coşturdu

ANTALYA Egor Kreed tatilcileri coşturdu

Egor Kreed tatilcileri coşturduAntalya'nın Kemer ilçesinde gece kulübünde sahneye çıkan Rus şarkıcı Egor Kreed, binlerce yerli ve yabancı tatilciyi coşturdu.

Egor Kreed tatilcileri coşturdu
Antalya'nın Kemer ilçesinde gece kulübünde sahneye çıkan Rus şarkıcı Egor Kreed, binlerce yerli ve yabancı tatilciyi coşturdu.
Kemer merkezdeki Club Aura'da düzenlenen Egor Kreed konseri için yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turist toplandı. İlk olarak DJ Serkan'ın çaldığı şarkılarla eğlenen turistler, go go dansçılarının şovlarını da ilgiyle izledi.
Saat 02.00'de sahneye çıkan Egor Kreed, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kreed'in söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler zaman zaman da sanatçıya eşlik etti, fotoğraf ve video çekti. Egor Kreed konseri yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:05   Uşak'ın 600 yıllık camisi halen ibadete açık durumda
14:05   Adıyaman'da kan bağış kampanyası
14:05   Dalaman'a şehit ateşi düştü
14:05   TİGEM'in devasa sulama sistemleri göz kamaştırıyor
14:05   Tekirdağ'dan kısa kısa
14:04   Tüsad Başkanı Arzu Mirici'den hasta eden binalar uyarısı
14:04   Görev süresi tamamlanan kurum amirlerine veda yemeği