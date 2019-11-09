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Antalya ejder meyvesi kavanoza girdi turşu oldu

Ejder meyvesi kavanoza girdi turşu olduAntalya'da, hemen her şeyin turşusunu kuran işletmeci Mustafa Hazar (60), çam kozalağı, çıra, yumurta, balık ve ahtapotun ardından Türkiye'de üretimi henüz yeni olan ejder meyvesinin turşunu da kurdu.

09.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:38
Ejder meyvesi kavanoza girdi turşu oldu
'da, hemen her şeyin turşusunu kuran işletmeci Mustafa Hazar (60), çam kozalağı, çıra, yumurta, balık ve ahtapotun ardından 'de üretimi henüz yeni olan ejder meyvesinin turşunu da kurdu.
Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yaklaşık 30 yıldır ev yemekleri üzerine restoran işleten Mustafa Hazar, 238 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranda büyük bir alanı turşulara ayırdı. Hazar'ın en çok dikkat çeken turşu çeşitleri ahtapot, balık ve yumurta oldu.
EJDER MEYVESİ TURŞUSUNU KURDU
Turşuların ününü duyanların, Türkiye'nin çeşitli illerinden geldiğini belirten Hazar, turşunun ve turşu suyunun sağlığa çok faydalı olduğunu kaydetti. Bağırsak, böbrek ve karaciğere iyi gelen turşu çeşitleri olduğunu dile getiren Hazar, acılı turşu suyunun kışın solunum yolları enfeksiyonlarına iyi geldiğini aktardı. Yeni ürünler denemeyi sevdiğini de belirten Hazar, 'Tamamen doğal yollarla yapıyorum. En son ejder meyvesinin turşunu kurdum. Çilek, geyik elması da yeni yaptığım turşulardan. Oldukça faydalı ürünler. Geçen hafta Konya'dan bir vatandaşın eşi çilek aşermiş. Bulamamışlar. Ben de turşusunun olduğunu duymuş. Geldi baktı, çilek turşusu. Aldı hanımına ikram etti. O kadar mutlu oldular ki adamcağız gözyaşı döktü diye konuştu.
Hazar, turşularının fiyatının 20 TL'den 250 TL'ye kadar değiştiğini de anlattı. Akdeniz bölgesinde iklimin sıcak olması nedeniyle turşularını limonla yaptığını anlatan Hazar, sirkeyle yapınca, havanın sıcak olması nedeniyle ürünlerin çabuk eridiğini söyledi. Soğuk iklimlerde, genelde sirke tercih edildiğini belirten Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.
Restoranında ev yemekleri yaptığını da belirten Hazar, en özel yemeğinin kuru fasulye olduğunu söyledi. Kuru fasulyeyi özel bir yöntemle yaptığını ve iddialı olduğunu dile getiren Hazar, fasulyenin diriliğini ve lezzetini koruyabilecek tek tarifin kendisinde olduğunu iddia etti.
Antalya ejder meyvesi kavanoza girdi turşu oldu

Mustafa Hazar, Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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